Защитник Динамо может перейти в Бока Хуниорс
Услугами Карлоса Самбрано интересуются в Аргентине.
Бока Хуниорс интересуется услугами защитника Динамо Карлоса Самбрано, сообщает AmericaTV.
Источник утверждает, что аргентинский клуб уже ведет переговоры с перуанцем.
Ожидается, что футболист заменит Паоло Гольца, который близок к уходу из команды.
Напомним, что Карлос Самбрано не поехал на сборы с киевлянами. На данный момент игрок тренируется со сборной Перу U-23.
Ранее сообщалось, что Самбрано принял предложение перуанского клуба.
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