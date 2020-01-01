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Защитник Динамо может перейти в Бока Хуниорс

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Услугами Карлоса Самбрано интересуются в Аргентине.
Карлос Самбрано
Карлос Самбрано
ФК Динамо Киев

Бока Хуниорс интересуется услугами защитника Динамо Карлоса Самбрано, сообщает AmericaTV.

Источник утверждает, что аргентинский клуб уже ведет переговоры с перуанцем.

Ожидается, что футболист заменит Паоло Гольца, который близок к уходу из команды.

Напомним, что Карлос Самбрано не поехал на сборы с киевлянами. На данный момент игрок тренируется со сборной Перу U-23.

Ранее сообщалось, что Самбрано принял предложение перуанского клуба.

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Теги: футбол, Карлос Самбрано, Динамо, Бока Хуниорс
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