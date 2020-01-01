Битва редакций: идем ва-банк

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Football.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В финальном раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи национальных чемпионатов и кубков, а также заглянем в теннис и CS GO. В двадцать втором туре мы подготовили одну ставку, которая станет последней в этом сезоне. Она будет экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги двадцать второго тура ждите после матчей.

Текущий банк: 1023,52 грн

Атакуем по всем фронтам

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити (21 января)

Манчестер Сити в последнем туре сыграл вничью с Кристал Пэлас, но все равно показал характер, перевернув матч. Подопечные Пепа Гвардиолы традиционно трудно проводят поединки с “орлами“, но Шеффилд не должен стать большой проблемой. Соперник не из приятных, но “горожане“ смогут воспользоваться свободными зонами, ведь “клинки“ не будут ставить автобус. Вероятность победы “горожан“ в этом матче, согласно аналитикам Parimatch, составляет 69%.

Прогноз: Победа 2

Коэффициент: 1,45

Пэр Бенуа – Чилич Марин (22 января)

У Пэра в последнее время очень плотный график, а последний матч на турнире закончился победой в пяти сетах. Чилич же разобрался со своим противником со счетом 3:0. Француза, конечно, если тот словит кураж, не остановить, но небольшая усталость должна дать знать о себе.

Прогноз: Победа 2

Коэффициент: 1,38

SMASH – HAVU (21 января)

Третьей же ставкой нашего экспресса станет Контр-Страйк. SMASH собрал отличную команду, но только успели ли ребята сыграться? По именам номинальные хозяева сильнее. Наверное, можно бы было рискнуть и ставить на их победу, но мы решили перестраховаться, а коэффициент 1,68 и так выглядит внушительно.

Прогноз: Фора 1 (+1,5)

Коэффициент: 1,68

Общий коэффициент: 3,33

Ставка: 1023 грн

Итог

Итак, в этом туре, как и во всех последних мы сделали лишь одну ставку и надеемся, что сможем существенно увеличить наш банк. Если наш прогноз зайдет, то есть все шансы подняться с последнего места. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?