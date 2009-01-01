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Украинская Премьер-лига была признана сильнее российской

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Впервые за 10 лет АПЛ обошла в рейтинге испанскую Примеру.
УПЛ обошла российский чемпионат в рейтинге IFFHS
УПЛ обошла российский чемпионат в рейтинге IFFHS
ФК Шахтер Донецк

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.

Впервые за последние 10 лет лучшей лигой мира была признана АПЛ. С 2009 года первую строчку стабильно удерживала Ла Лига, однако по итогам минувшего года испанская Примера опустилась с первого на третье место, пропустив на вторую строчку бразильскую Серию A.

Что касается Украины, то УПЛ находится на 25-м месте в рейтинге и на одну позицию опережает российский чемпионат, хотя по итогам 2018 года украинская Премьер-лига была признана слабее российской.

Сильнейшие лиги мира по версии IFFHS:

1 (2). Англия - 1287 очков;
2 (3). Бразилия - 1165;
3 (1). Испания - 114 ;
4 (5). Италия - 939;
5 (4). Колумбия - 849;
6 (10). Португалия - 834;
7 (7). Франция - 818;
8 (15). Нидерланды - 790,5;
9 (6). Аргентина - 776;
10 (8). Германия - 765,5.

…25 (23). Украина - 542;
26 (17). Россия - 538,5.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо - лучший украинский клуб в Лиге чемпионов по версии УЕФА.

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Теги: УПЛ, чемпионат Украины по футболу, чемпионат России по футболу, Российская Премьер-лига, IFFHS, рейтинг
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