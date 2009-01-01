Украинская Премьер-лига была признана сильнее российской

Впервые за 10 лет АПЛ обошла в рейтинге испанскую Примеру.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.

Впервые за последние 10 лет лучшей лигой мира была признана АПЛ. С 2009 года первую строчку стабильно удерживала Ла Лига, однако по итогам минувшего года испанская Примера опустилась с первого на третье место, пропустив на вторую строчку бразильскую Серию A.

Что касается Украины, то УПЛ находится на 25-м месте в рейтинге и на одну позицию опережает российский чемпионат, хотя по итогам 2018 года украинская Премьер-лига была признана слабее российской.

Сильнейшие лиги мира по версии IFFHS:

1 (2). Англия - 1287 очков;

2 (3). Бразилия - 1165;

3 (1). Испания - 114 ;

4 (5). Италия - 939;

5 (4). Колумбия - 849;

6 (10). Португалия - 834;

7 (7). Франция - 818;

8 (15). Нидерланды - 790,5;

9 (6). Аргентина - 776;

10 (8). Германия - 765,5.

…25 (23). Украина - 542;

26 (17). Россия - 538,5.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо - лучший украинский клуб в Лиге чемпионов по версии УЕФА.