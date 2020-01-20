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Яремчук успешно перенес операцию

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Украинский футболист не сможет помочь своей команде в ближайшее время.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
KAA Gent

Нападающий Гента Роман Яремчук успешно перенес операцию на ахилле. Об этом сообщил сам украинец на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’ll be back 🙏💪

Допис, поширений Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

“Я вернусь“, - написал футболист, прикрепив свою фотографию из госпиталя.

В этом сезоне Яремчук провел 30 матчей за Гент, где забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Роман Яремчук пропустит от двух до трех месяцев.

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Теги: футбол, Роман Яремчук, Гент
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