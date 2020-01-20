Яремчук успешно перенес операцию
Украинский футболист не сможет помочь своей команде в ближайшее время.
Нападающий Гента Роман Яремчук успешно перенес операцию на ахилле. Об этом сообщил сам украинец на своей странице в Instagram.
“Я вернусь“, - написал футболист, прикрепив свою фотографию из госпиталя.
В этом сезоне Яремчук провел 30 матчей за Гент, где забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи.
Напомним, ранее сообщалось, что Роман Яремчук пропустит от двух до трех месяцев.
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