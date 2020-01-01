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Голкипера удалили за два неправильно отбитых пенальти - полевой игрок выполнил его работу

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Защитнику турецкого клуба Ушакспор пришлось поработать голкипером, и он удачно с этим справился.
Защитник отбил пенальти
Защитник отбил пенальти
Кадр из видео

В Красной группе третьего дивизиона чемпионата Турции состоялся матч между Ушакспором и Велимешеспором (2:0), в котором произошел весьма любопытный эпизод.

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На 90-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота Ушакспора, который успешно отразил голкипер. Правда, судья решил, что он сделал это с нарушением, за что вратарь получил желтую карточку, а Велимешеспор должен был перебить 11-метровый удар.

Во второй раз голкипер вновь отбил удар, и это вновь не понравилось судье. В итоге вратарь получил вторую желтую карточку и был удален с поля, а его место занял защитник, который по правилам отразил удар.

Ранее сообщалось, что девушка-арбитр показала Кака желтую карточку, а затем сделала с ним селфи прямо на поле.

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Теги: футбол, Турция, видео
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