Битва редакций: контроль мяча имени Сетьена

В очередном туре организованного Parimatch проекта мы упустили победу в самом конце.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В двадцать первом туре мы сделали одну ставку, которая была экспрессом. Наш прогноз прошел под знаком «минус», хотя начиналось все неплохо.

Ставка №1

Матчи: Реал - Севилья / Барселона - Гранада / РБ Лейпциг - Унион

Прогноз: Победа Реала / Ф1 (-1,5) / ТМ (4.0)

Коэффициент: 3,45

Ставка: 400 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Первым матчем нашего экспресса было противостояние Реала и Севильи. Мадридцы владели территориальным преимуществом, но долго не могли превратить его в забитые голы. Севилья очень неплохо огрызалась во втором тайме, но дубль Каземиро перечеркнул их старания.

Лейпциг же, на наш взгляд, не должен был с легкостью обыграть Унион, но кто же мог подумать, что гости еще и забьют, да еще и на перерыв уйдут с преимуществом в счете. «Быки» забили три гола во втором тайме. Могли меньше, а могли и больше, а потому жаловаться на возврат смысла нет.

Заключительным событием экспресса был дебютный поединок Кике Сетьена во главе Барселоны. Каталонцы ожидаемо имели сумасшедший процент владения мячом, но были не так опасны в атаке, как этого хотелось бы. Решил все гол Месси после роскошной комбинации, но им «сине-гранатовые» и ограничились.

Итог

В двадцать первом туре проекта, который организован Parimatch, мы вновь не смогли заработать деньги, а потому, как и предполагали раньше, поставим все в финальном раунде. Посмотрим, какой вариант изберут наши оппоненты: аккуратность или будут готовы рисковать.