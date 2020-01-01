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Яремчук пропустит до трех месяцев

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Роман Яремчук перенесет операцию на ахилловом сухожилии.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
Getty Images

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук не сможет играть ближайшие два-три месяца, сообщает HLN.

Из-за повреждения ахиллового сухожилия украинца ждет операция, назначенная на сегодня, 19 января, а после нее восстановление.

Главный тренер Гента надеется, что Яремчук сможет помочь команде в матчах плей-офф чемпионата Бельгии.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 30 матчей за Гент, забив 17 голов и совершив 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Гент определился с суммой, за которую готов продать Яремчука.

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Теги: Роман Яремчук, Гент, чемпионат Бельгии по футболу
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