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В Генте решили поберечь Яремчука на концовку сезона

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Украинец пока не тренируется в клубе.
Роман Яремчук
Роман Яремчук

Главный тренер Гента Йесс Торуп рассказал, что решил поберечь украинского нападающего Романа Яремчука.

"Яремчук все еще не тренируется. Мы предоставили ему отдых во время зимнего перерыва. Романа беспокоит ахилловое сухожилие.

В 2019 году Яремчук провел 40 матчей. Невероятная нагрузка! Мы внимательно следим за его здоровьем и в ближайшие дни определим, может ли он вернутся к тренировкам.

Роман желает приносить пользу команде. Играть и забивать. Но нужно думать о будущем. Он будет необходим нам в плей-офф. Плюс, он очень хочет поехать со сборной Украины на Евро-2020", – цитирует наставника официальный сайт клуба.

В этом сезоне Роман Яремчук отметился 17 голами и 4 ассистами в 30 матчах за Гент.

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