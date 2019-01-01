В Генте решили поберечь Яремчука на концовку сезона

Украинец пока не тренируется в клубе.

Главный тренер Гента Йесс Торуп рассказал, что решил поберечь украинского нападающего Романа Яремчука.

"Яремчук все еще не тренируется. Мы предоставили ему отдых во время зимнего перерыва. Романа беспокоит ахилловое сухожилие.

В 2019 году Яремчук провел 40 матчей. Невероятная нагрузка! Мы внимательно следим за его здоровьем и в ближайшие дни определим, может ли он вернутся к тренировкам.

Роман желает приносить пользу команде. Играть и забивать. Но нужно думать о будущем. Он будет необходим нам в плей-офф. Плюс, он очень хочет поехать со сборной Украины на Евро-2020", – цитирует наставника официальный сайт клуба.

В этом сезоне Роман Яремчук отметился 17 голами и 4 ассистами в 30 матчах за Гент.