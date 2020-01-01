Битва редакций: последний шаг перед финалом

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Football.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В грядущем раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи национальных чемпионатов. В двадцать первом туре мы вновь подготовили лишь одну ставку. Она будет экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги двадцать первого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 1423,52 грн

Экспресс с испанским акцентом

Реал – Севилья (18 января)

Реал после победы в Суперкубке Испании находится в отличном настроении. Кроме того, после повреждений вернулись лидеры команды – Серхио Рамос и Карим Бензема. К тому же, Реал обыгрывает Севилью на своем поле в чемпионате уже более десяти матчей кряду.

Прогноз: Победа Реала

Коэффициент: 1,61

Барселона - Гранада (19 января)

Барселона же проведет первый поединок после назначения Кике Сетьена. Понятно, что новый тренер не успеет внести свои коррективы, но каталонцы постараются проявить себя. Да и Гранада сейчас не в той форме, чтобы доставить серьезные проблемы чемпиону страны.

Прогноз: Фора Барселоны (-1,5)

Коэффициент: 1,45

РБ Лейпциг – Унион (18 января)

Лейпциг после небольшого перерыва в чемпионате Германии вернется к футбольным баталиям матчем против Униона на своем поле. Подопечные Нагельсманна приучили к результативности в этом сезоне, но мы считаем, что в игре будет забито не более трех голов. Лишний раз перестрахуемся и возьмем тотал меньше 4,0.

Прогноз: ТМ (4,0)

Коэффициент: 1,45

Общий коэффициент : 3,38

Ставка: 400 грн

Итог

Итак, в этом туре, как и в прошлом мы сделали лишь одну ставку и надеемся, что сможем улучшить состояние дел перед решающим туром. Наши соперники тоже проводят последние приготовления. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?