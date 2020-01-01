Битва редакций: последний шаг перед финалом
В грядущем раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи национальных чемпионатов. В двадцать первом туре мы вновь подготовили лишь одну ставку. Она будет экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги двадцать первого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.
Текущий банк: 1423,52 грн
Экспресс с испанским акцентом
Реал – Севилья (18 января)
Реал после победы в Суперкубке Испании находится в отличном настроении. Кроме того, после повреждений вернулись лидеры команды – Серхио Рамос и Карим Бензема. К тому же, Реал обыгрывает Севилью на своем поле в чемпионате уже более десяти матчей кряду.
Прогноз: Победа Реала
Коэффициент: 1,61
Барселона - Гранада (19 января)
Барселона же проведет первый поединок после назначения Кике Сетьена. Понятно, что новый тренер не успеет внести свои коррективы, но каталонцы постараются проявить себя. Да и Гранада сейчас не в той форме, чтобы доставить серьезные проблемы чемпиону страны.
Прогноз: Фора Барселоны (-1,5)
Коэффициент: 1,45
РБ Лейпциг – Унион (18 января)
Лейпциг после небольшого перерыва в чемпионате Германии вернется к футбольным баталиям матчем против Униона на своем поле. Подопечные Нагельсманна приучили к результативности в этом сезоне, но мы считаем, что в игре будет забито не более трех голов. Лишний раз перестрахуемся и возьмем тотал меньше 4,0.
Прогноз: ТМ (4,0)
Коэффициент: 1,45
Общий коэффициент: 3,38
Ставка: 400 грн
Итог
Итак, в этом туре, как и в прошлом мы сделали лишь одну ставку и надеемся, что сможем улучшить состояние дел перед решающим туром. Наши соперники тоже проводят последние приготовления. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?
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