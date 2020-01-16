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Экс-футболист сборной Украины перешел в азербайджанский клуб

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Нападающий вернулся в команду.
Марко Девич
Марко Девич
sabahfc.az

Экс-футболист сборной Украины Марко Девич подписал контракт с азербайджанским Сабахом, об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Нападающий подписал контракт до конца текущего сезона.

Первую половину сезона Девич провел за сербский Вождоваце, где ему удалось забить четыре гола.

Отметим, что в прошлом сезоне Марко выступал за Сабаха. На свой счет записал восемь голов.

Ранее сообщалось, что контракт Рыбалки с турецким клубом был приостановлен.

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Теги: Марко Девич, Сабах, чемпионат Азербайджана по футболу, футбол
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