Экс-футболист сборной Украины перешел в азербайджанский клуб
Экс-футболист сборной Украины Марко Девич подписал контракт с азербайджанским Сабахом, об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Нападающий подписал контракт до конца текущего сезона.
🇺🇦 Marko Dević (former / Ukraine national footballer) again back to SABAH FC and ✍ signed contract until end of season 👍— AZE Premier League (@AzPremierLeague) January 16, 2020
(from Voždovac, Serbia)#WinterTransferAz #transfermarkt #transferdk #TransferNews #МаркоДевич #Україна #Azerbaijan #StreamAcademy pic.twitter.com/ym7eBhlB9N
Первую половину сезона Девич провел за сербский Вождоваце, где ему удалось забить четыре гола.
Отметим, что в прошлом сезоне Марко выступал за Сабаха. На свой счет записал восемь голов.
Ранее сообщалось, что контракт Рыбалки с турецким клубом был приостановлен.
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