Экс-футболист сборной Украины перешел в азербайджанский клуб

Экс-футболист сборной Украины Марко Девич подписал контракт с азербайджанским Сабахом, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Читай также: Лунин допустил ошибку в дебютном матче за Овьедо

Нападающий подписал контракт до конца текущего сезона.

🇺🇦 Marko Dević (former / Ukraine national footballer) again back to SABAH FC and ✍ signed contract until end of season 👍

(from Voždovac, Serbia)#WinterTransferAz #transfermarkt #transferdk #TransferNews #МаркоДевич #Україна #Azerbaijan #StreamAcademy pic.twitter.com/ym7eBhlB9N