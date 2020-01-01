Контракт Рыбалки с Сивасспором был приостановлен
Это связано с травмой украинца.
Контракт украинского полузащитника Сивасспора Сергея Рыбалки временно приостановлен, об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Такое решение связано с тем, что украинец получил травму в ноябре 2019 года. Ожидается, что на восстановление понадобится около восьми месяцев.
Отмечается, что со следующего сезона контракт украинца с Сивасспором будет возобновлен.
В текущем сезоне Рыбалка принял участие в трех матчах за турецкий клуб.
Ранее сообщалось, что Гармаш провел дебютный поединок за Ризеспор.
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