Контракт Рыбалки с Сивасспором был приостановлен

Это связано с травмой украинца.

Контракт украинского полузащитника Сивасспора Сергея Рыбалки временно приостановлен, об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Такое решение связано с тем, что украинец получил травму в ноябре 2019 года. Ожидается, что на восстановление понадобится около восьми месяцев.

Отмечается, что со следующего сезона контракт украинца с Сивасспором будет возобновлен.

В текущем сезоне Рыбалка принял участие в трех матчах за турецкий клуб.

Ранее сообщалось, что Гармаш провел дебютный поединок за Ризеспор.