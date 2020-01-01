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Стало известно, за сколько Гент готов продать Яремчука

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Украинец может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
kaagent.be

Бельгийский Гент может продать украинского нападающего Романа Яремчука, об этом сообщает Voetbalbelgie.be.

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По информации источника, Гент готов расстаться с одним из форвардов клуба, так как подписал нового нападающего Андерсона Ниангбо.

Претендентом на продажу является Жан-Люк Домпа, у которого истекает контракт летом текущего года.

Не исключено, что команду может покинуть Роман Яремчук. Бельгийский клуб готов продать украинца в летнее трансферное окно не меньше, чем за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Яремчук забил 14 голов во всех турнирах.

Отметим, что украинец заявлял о том, что не намерен покидать бельгийский клуб.

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Теги: Гент, Роман Яремчук, футбол
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