Стало известно, за сколько Гент готов продать Яремчука
Украинец может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Бельгийский Гент может продать украинского нападающего Романа Яремчука, об этом сообщает Voetbalbelgie.be.
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По информации источника, Гент готов расстаться с одним из форвардов клуба, так как подписал нового нападающего Андерсона Ниангбо.
Претендентом на продажу является Жан-Люк Домпа, у которого истекает контракт летом текущего года.
Не исключено, что команду может покинуть Роман Яремчук. Бельгийский клуб готов продать украинца в летнее трансферное окно не меньше, чем за 15 миллионов евро.
В текущем сезоне Яремчук забил 14 голов во всех турнирах.
Отметим, что украинец заявлял о том, что не намерен покидать бельгийский клуб.
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