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Агент Милевского сравнил своего клиента с Джеррадом

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Александр Панков рассказал, сколько зарабатывает футболист.
Артем Милевский и Александр Панков
Артем Милевский и Александр Панков
www.instagram.com/mr_pankov_aleksandr_official

Агент нападающего Динамо Брест Артема Милевского Александр Панков сравнил своего подопечного с легендой Ливерпуля Стивеном Джеррадом.

“Когда Милевский вернулся в Динамо-Брест, была такая ситуация, что Павел Нехайчик хотел уйти в другую команду. Так вот Артема попросили с ним провести беседу. В итоге ему удалось и Паша еще сезон играл за Динамо. Получается, что Милевский для Динамо-Брест, как Стивен Джеррард для Ливерпуля“.

Также Панков рассказал о заработной плате своего клиента.

“Цифру я конечно не назову. Это меньше 500 000 долларов в год. Мы с Артемом кстати уже давно работаем без контракта, у нас дружеские отношения. Артем мне не платит, например. Другие платят. С каждым разные договоренности“.

Кроме того, агент футболиста поделился воспоминаниями о румынском этапе карьеры Милевского.

“Мне было очень сложно уговорить Артема перейти в Конкордию. Он не хотел и у него было очень много сомнений. Говорил, что “там до сих пор люди на телегах ездят“. Потом прилетели в Бухарест и ему все понравилось“, - заявил Панков в интервью Youtube-каналу Любители.

Смотрите больше в видео ниже:

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Теги: футбол, Артем Милевский, Динамо-Брест, Александр Панков
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