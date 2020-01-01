Агент Милевского сравнил своего клиента с Джеррадом
Агент нападающего Динамо Брест Артема Милевского Александр Панков сравнил своего подопечного с легендой Ливерпуля Стивеном Джеррадом.
“Когда Милевский вернулся в Динамо-Брест, была такая ситуация, что Павел Нехайчик хотел уйти в другую команду. Так вот Артема попросили с ним провести беседу. В итоге ему удалось и Паша еще сезон играл за Динамо. Получается, что Милевский для Динамо-Брест, как Стивен Джеррард для Ливерпуля“.
Также Панков рассказал о заработной плате своего клиента.
“Цифру я конечно не назову. Это меньше 500 000 долларов в год. Мы с Артемом кстати уже давно работаем без контракта, у нас дружеские отношения. Артем мне не платит, например. Другие платят. С каждым разные договоренности“.
Кроме того, агент футболиста поделился воспоминаниями о румынском этапе карьеры Милевского.
“Мне было очень сложно уговорить Артема перейти в Конкордию. Он не хотел и у него было очень много сомнений. Говорил, что “там до сих пор люди на телегах ездят“. Потом прилетели в Бухарест и ему все понравилось“, - заявил Панков в интервью Youtube-каналу Любители.
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