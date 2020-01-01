Гармаш провел дебютный поединок за Ризеспор
Украинец принял участие в кубковом матче.
Полузащитник Динамо Киев Денис Гармаш, который находится в аренде в турецком Ризеспоре, провел дебютный поединок за клуб.
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Украинский футболист принял участие в кубковом матче Турции против Галатасарая.
Матч закончился ничейным результатом 1:1. Отметим, что Гармаш был заменен на 60-й минуте.
Помимо Дениса, в поединке принял участие Николай Морозюк.
Ранее сообщалось, кто стал инициатором перехода Гармаша в Ризеспор
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