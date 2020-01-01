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Гармаш провел дебютный поединок за Ризеспор

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Украинец принял участие в кубковом матче.
ФК Ризеспор
ФК Ризеспор
caykurrizespor.org.tr​

Полузащитник Динамо Киев Денис Гармаш, который находится в аренде в турецком Ризеспоре, провел дебютный поединок за клуб.

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Украинский футболист принял участие в кубковом матче Турции против Галатасарая.

Матч закончился ничейным результатом 1:1. Отметим, что Гармаш был заменен на 60-й минуте.

Помимо Дениса, в поединке принял участие Николай Морозюк.

Ранее сообщалось, кто стал инициатором перехода Гармаша в Ризеспор

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Теги: Денис Гармаш, Ризеспор, Кубок Турции, футбол
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