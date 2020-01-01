Лидер Аякса отказывается продлевать контракт с клубом

Футболист намерен уйти из клуба.

Полузащитник Аякса Ван де Бек не намерен продлевать контракт с амстердамским клубом, об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, нидерландец хочет покинуть клуб. Он ожидает, что в летнее трансферное окно удастся перейти в европейский топ-клуб.

Отмечается, что в услугах футболиста заинтересованы Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, мадридский Реал.

В текущем сезоне Ван де Бек провел за Аякс 26 матчей во всех турнирах, в которых удалось забить восемь голов и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Ван де Бек перейдет в мадридский Реал.