Месси: Наша дуэль с Роналду навсегда останется в памяти людей

Аргентинец отметил, что матчи между Реалом и Барселоной были особенными, когда за "сливочных" играл Криштиану.

Форвард Барселоны Лионель Месси поделился своим мнением о конкуренции с Криштиану Роналду.

“Это была особенная дуэль, которая навсегда останется в памяти людей. Наше соперничество длилось много лет, совсем непросто поддерживать такой уровень в течение длительного времени. Но и команды, в которых мы играли - лучшие в мире.

Наши личные отношения были очень приятными. Мне кажется, людям было интересно наблюдать за этим соперничеством, даже если они не были фанатами Барселоны или Реала.

Разумеется, что когда Криштиану был в Реале, наши матчи против были особенными. Они в любом случае очень важны, но при Роналду это было еще круче. Но время не стоит на месте, и мы должны думать о будущем“, - приводит слова Месси DAZN.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси и Криштиану Роналду стали единственными, кто забил более 500 голов за десятилетие.