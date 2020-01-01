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Неймар тайно встречался с российской моделью

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Пара скрывала свои отношения, притворяясь друзьями.

Катерина Сафарова и Неймар
Катерина Сафарова и Неймар
www.instagram.com/kat_safarova

У форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара был тайный роман с российской моделью Катериной Сафаровой, сообщает The Sun со ссылкой на Cazamariposas.

Отмечается, что пара притворялась друзьями, но все окружающие понимали, что они встречаются.

www.instagram.com/kat_safarova

“Я знаю, что она была с ним какое-то время. Они делали вид на публике, что являются друзьями, но все знали об их интрижке. Катерина даже была гостьей на дне его рождения в Париже. 

www.instagram.com/kat_safarova

Она также опубликовала несколько фотографий с ним, а Неймар их комментировал. Она посещала его матчи “, - отметил источник, близкий к 21-летней девушке.

www.instagram.com/kat_safarova

По информации издания, россиянка часто бывала на вечеринках в Барселоне, где и познакомилась с Неймаром.

www.instagram.com/kat_safarova

Ранее сообщалось, что экс-девушка Неймара утопила в бассейне дорогой автомобиль.

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Теги: футбол, Неймар, вне игры
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