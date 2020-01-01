Болельщики польской Ягеллонии грандиозно отметили 100-летие команды

Фанаты устроили яркий перфоманс в честь своего любимого клуба.

Болельщики Ягеллонии www.instagram.com/sebcik_photography/

Болельщики польской Ягеллонии устроили невероятное пиротехническое шоу в честь 100 дня рождения своей команды.

Несмотря на то, что клуб основали в мае, фанаты традиционно празднуют 14 января - в Новый год по юлианскому календарю. В этот день местная власть не штрафует за использование пиротехники.

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В Белостоке собрались тысячи болельщиков c файерами и ровно в 19:20 (год основания клуба) зажгли целую волну возле городской ратуши и в соседних улицах.

youtube.com/JagaTV

Кроме того, в центре площади Костюшко фанаты с файерами выстроились в цифры 1920.

youtube.com/JagaTV

Отмечается, что пиро-шоу в центре Белостока было лишь началом нескольких мероприятий, запланированных на юбилей клуба.

Ранее сообщалось, что фанаты Лиона исполнили невероятный перформанс перед матчем с ПСЖ.