Ярмоленко может перебраться в Турцию

Агенты предложили услуги украинца Бешикташу.

Форвард Вест Хэма Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку и перейти в чемпионат Турции, сообщает Fotosport.

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По информации издания, “молотобойцы“ через агентов предложили украинца Бешикташу. Стамбульский клуб может подписать украинца на правах аренды.

Отмечается, что руководство турецкой команды пока не делало конкретного предложения по трансферу футболиста.

Ранее стало известно, когда Андрей Ярмоленко сможет вернуться на поле.