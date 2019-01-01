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Защитник Динамо-Брест - Милевскому: С днем рождения, мой любимый расист

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Нападающего неординарно поздравил одноклубник.
Артме Милевский
Артме Милевский
ФК Динамо-Брест

Темнокожий защитник брестского Динамо Кики Габи оригинально поздравил Артема Милевского с днем рождения.

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“С днем рождения тебя, мой любимый расист. Увидимся скоро. Я тебя целую. Наслаждаюсь этим прекрасным днем. Надеюсь, ты сохранил банан для меня“, - написал Габи в Instagram.

Отметим, что ранее Милевский рассказал, как Алиев ходил с оружием.

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Теги: Артем Милевский, Кики Габи, Динамо-Брест, футбол, вне игры, расизм
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