Защитник Динамо-Брест - Милевскому: С днем рождения, мой любимый расист
Нападающего неординарно поздравил одноклубник.
Темнокожий защитник брестского Динамо Кики Габи оригинально поздравил Артема Милевского с днем рождения.
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“С днем рождения тебя, мой любимый расист. Увидимся скоро. Я тебя целую. Наслаждаюсь этим прекрасным днем. Надеюсь, ты сохранил банан для меня“, - написал Габи в Instagram.
Отметим, что ранее Милевский рассказал, как Алиев ходил с оружием.
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