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Барселона впервые возглавила рейтинг клубов по доходам

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"Сине-гранатовые" обошли ближайшего преследователя почти на 100 миллионов евро.
Барселона
Барселона
Getty Images

Барселона впервые возглавила рейтинг европейских топ-клубов от международной финансовой компании Deloitte.

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Каталонский клуб в сезоне-2018/19 заработал 840,8 миллионов евро. На втором месте расположился мадридский Реал, который сумел заработать 757,3 миллиона евро.

Тройку лидеров замыкает Манчестер Юнайтед с доходом в 711,5 миллионов евро.

Топ-10 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19:

1.  Барселона – 840,8 миллионов евро

2.  Реал – 757,3

3.  Манчестер Юнайтед – 711,5

4.  Бавария – 660,1

5.  ПСЖ – 635,9

6.  Манчестер Сити – 610,6

7.  Ливерпуль – 604,7

8.  Тоттенхэм – 521,1

9.  Челси – 513,1

10. Ювентус – 459,7

Отметим, что в первой двадцатке оказались клубы топ-5 лиг Европы.

Напомним, что ранее Forbes опубликовал список топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.

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Теги: Барселона, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, рейтинг, футбол
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