"Сине-гранатовые" обошли ближайшего преследователя почти на 100 миллионов евро.

Барселона впервые возглавила рейтинг европейских топ-клубов от международной финансовой компании Deloitte.

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Каталонский клуб в сезоне-2018/19 заработал 840,8 миллионов евро. На втором месте расположился мадридский Реал, который сумел заработать 757,3 миллиона евро.

Тройку лидеров замыкает Манчестер Юнайтед с доходом в 711,5 миллионов евро.

Топ-10 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19:

1. Барселона – 840,8 миллионов евро

2. Реал – 757,3

3. Манчестер Юнайтед – 711,5

4. Бавария – 660,1

5. ПСЖ – 635,9

6. Манчестер Сити – 610,6

7. Ливерпуль – 604,7

8. Тоттенхэм – 521,1

9. Челси – 513,1

10. Ювентус – 459,7

Отметим, что в первой двадцатке оказались клубы топ-5 лиг Европы.

Напомним, что ранее Forbes опубликовал список топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.