Барселона впервые возглавила рейтинг клубов по доходам
Барселона впервые возглавила рейтинг европейских топ-клубов от международной финансовой компании Deloitte.
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Каталонский клуб в сезоне-2018/19 заработал 840,8 миллионов евро. На втором месте расположился мадридский Реал, который сумел заработать 757,3 миллиона евро.
Тройку лидеров замыкает Манчестер Юнайтед с доходом в 711,5 миллионов евро.
Топ-10 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19:
1. Барселона – 840,8 миллионов евро
2. Реал – 757,3
3. Манчестер Юнайтед – 711,5
4. Бавария – 660,1
5. ПСЖ – 635,9
6. Манчестер Сити – 610,6
7. Ливерпуль – 604,7
8. Тоттенхэм – 521,1
9. Челси – 513,1
10. Ювентус – 459,7
Отметим, что в первой двадцатке оказались клубы топ-5 лиг Европы.
Напомним, что ранее Forbes опубликовал список топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.
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