Лунин может продолжить карьеру в бельгийском чемпионате

Украинский вратарь может покинуть Испанию.

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин, который находится в аренде в Вальядолиде, может перебраться в бельгийский чемпионат, об этом сообщает журналист AS Игнасио Бальядор.

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По информации источника, в украинском вратаре заинтересованы бельгийские клубы, которые ждут разрешение ситуации Лунина с испанскими командами.

“Ла Лига на данный момент не разрешила перейти ему в Овьедо. Но Лунин сейчас имеет предложения из-за рубежа, и наиболее реальный вариант - Бельгия. Это возможно, если переговоры с Овьедо сорвутся“, - рассказал журналист.

Ранее сообщалось, что Лунин пропустил тренировку Вальядолида.

Отметим, что испанский клуб согласился вернуть украинца Реалу.