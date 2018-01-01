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Григорчук покинул Астану

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Григорчук расторг контракт с клубом.
Роман Григорчук
Роман Григорчук
Getty Images

Роман Григорчук расторг контракт с казахстанской Астаной.

Как сообщается на официальном сайте клуба, стороны приняли решение по обоюдному согласию. 

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Помимо Григорчука клуб покинули трое его помощников: Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.

Украинский специалист возглавил команду в середине сезона 2018 года, после чего в связи с семейными обстоятельствами покинул клуб, вернувшись к выполнению своих обязательств в январе 2019 года. 

В прошлом сезоне Григорчук вместе с Астаной выиграл Премьер-Лигу, Суперкубок Казахстана и вывел команду в групповой этап Лиги Европы.

Отметим, что украинский тренер мог возглавить российский клуб.

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Теги: Роман Григорчук, Астана, Казахстан, футбол
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