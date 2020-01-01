Битва редакций: ПСЖ не дожал Монако

В очередном туре организованного Parimatch проекта мы упустили победу в самом конце.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В двадцатом туре мы сделали одну ставку, которая была экспрессом. Наш прогноз не зашел из-за последнего матча.

Ставка №1

Матчи: Тоттенхэм - Ливерпуль / Борнмут - Уотфорд / ПСЖ - Монако

Прогноз: Ф2 (0) / Х2 / Ф1 (-1,5)

Коэффициент: 3,15

Ставка: 300 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Открывали программу матчей наших прогнозов Тоттенхэм и Ливерпуль. Подопечные Юргена Клоппа ограничились лишь одним забитым мячом. И пусть второй тайм «красные» провели не лучшим образом, но наша ставка сыграла. Уотфорд, в свою очередь, легко расправился с Борнмутом, отправив в ворота соперника три безответных мяча. Сошли же мы с верного пути в поединке ПСЖ – Монако. Парижане быстро открыли счет, что внушало уверенность в общем успехе, но «монегаски» забили дважды. Тем не менее, к началу второго тайма ПСЖ вел в счете, но вместо того, чтобы развить счет, умудрились пропустить.

В двадцатом туре проекта, который организован Parimatch, мы не смогли заработать деньги, но не теряем надежды выбраться с последнего места. Еще есть тур, чтобы поправить ход дел перед решающим шагом.