Вида близок к переходу в Астон Виллу

Домагой Вида может продолжить карьеру в Англии.

Экс-игрок Динамо Киев, выступающий теперь за Бешикташ, Домагой Вида может перейти в Астон Виллу.

Как сообщает турецкое издание Takvim, английский клуб уже близок к завершению сделки о трансфере. Сумма сделки составляет около 10 миллионов евро.

При этом ранее клуб готов был отдать за хорватского защитника в два раза меньше.

В нынешнем сезоне Вида отыграл за Бешикташ 16 матчей в турецком чемпионате, забив 3 гола.