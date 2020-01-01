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Вида близок к переходу в Астон Виллу

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Домагой Вида может продолжить карьеру в Англии.
Домагой Вида
Домагой Вида
Getty Images

Экс-игрок Динамо Киев, выступающий теперь за Бешикташ, Домагой Вида может перейти в Астон Виллу.

Как сообщает турецкое издание Takvim, английский клуб уже близок к завершению сделки о трансфере. Сумма сделки составляет около 10 миллионов евро.

При этом ранее клуб готов был отдать за хорватского защитника в два раза меньше.

В нынешнем сезоне Вида отыграл за Бешикташ 16 матчей в турецком чемпионате, забив 3 гола. 

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Теги: Домагой Вида, Бешикташ, Астон Вилла, трансфер
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