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Полузащитник Шахтера досрочно покинет Ференцварош

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Даниил Игнатенко не входит в планы тренерского штаба Сергея Реброва.
Даниил Игнатенко
Даниил Игнатенко
Getty Images

Полузащитник Шахтера Даниил Игнатенко, который на правах аренды выступает за венгерский Ференцварош, оказался не нужен команде Сергея Реброва.

Контракт между сторонами рассчитан до конца текущего сезона, но Ференцварош планирует вернуть игрока в Шахтер сейчас. Об этом заявил спортивный директор венгерского клуба Тамаш Хайнал.

“Было принято решение, что Игнатенко не входит в основной состав. Он включен в список игроков, которые продолжат карьеру в другом клубе“.

В этом сезоне Даниил провел за Ференцварош 26 матчей, где забил один гол и отметился результативной передачей.

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Теги: футбол, Даниил Игнатенко, Ференцварош, Шахтер
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