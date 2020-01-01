Немецкий футболист скончался в результате нападения акул в Австралии

Эрик Биригитти трагически погиб во время отпуска.

Футболист американского Гастинг Бронкос Эрик Биригитти погиб во время отпуска в Австралии, сообщает El Caso.

По информации источника, 21-летний немец гулял по скалистому берегу неподалеку от Эсперанса (штат Западная Австралия), но поскользнулся и упал с обрыва в воду. Его практически сразу же унесло течением в океан. Друзья пытались его спасти, но их действия оказались безрезультатными.

Ночью того же дня останки Биригитти нашли. По предварительной информации, в открытом море на него напали акулы и съели его.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий Ювентуса стал жертвой вооруженного нападения.