Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Немецкий футболист скончался в результате нападения акул в Австралии

Комментариев: 0
Эрик Биригитти трагически погиб во время отпуска.
Эрик Биригитти
Эрик Биригитти
www.instagram.com/ebirighitti

Футболист американского Гастинг Бронкос Эрик Биригитти погиб во время отпуска в Австралии, сообщает El Caso.

По информации источника, 21-летний немец гулял по скалистому берегу неподалеку от Эсперанса (штат Западная Австралия), но поскользнулся и упал с обрыва в воду. Его практически сразу же унесло течением в океан. Друзья пытались его спасти, но их действия оказались безрезультатными.

Ночью того же дня останки Биригитти нашли. По предварительной информации, в открытом море на него напали акулы и съели его.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий Ювентуса стал жертвой вооруженного нападения.

Поделись:
Теги: футбол, вне игры, смерть
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь