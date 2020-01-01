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Кариус пропустил очередной курьезный гол

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Вратарь Бешикташа в очередной раз пропустил "глупый" гол.
Лорис Кариус
Лорис Кариус

Немец Лорис Кариус не славился надежностью во время своих выступлений в Ливерпуле, а киевский финал Лиги чемпионов окончательно испортил имидж.

В Бешикташе немец продолжает ошибаться и в товарищеском матче против клуба второй лиги Алтынорда допустил очередную ошибку и пропустил глупый мяч.

Кариус пропустил на 11-й минуте после безобидного навеса с фланга. Игра завершилась вничью 2:2.

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