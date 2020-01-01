Битва редакций: остаемся верными экспрессам

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Football.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В грядущем раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи национальных чемпионатов. В этом туре мы подготовили всего лишь одну ставку. Она будет экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги двадцатого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 1723,52 грн

Уверенный ПСЖ и два матч АПЛ

Борнмут – Уотфорд (12 января)

Борнмут терпит бедствие и уже добрался до зоны вылета. Матч, однозначно, будет напряженным, но мы верим, что «шершни» смогут продлить серию удачных результатов.

Прогноз: Х2

Коэффициент: 1,5

Тоттенхэм - Ливерпуль (11 января)

Что касается Ливерпуля, тот ту все довольно просто. Тоттенхэм лишился Кейна, показывает не лучшие результаты, но не рискнем ставить на поражение «раненого зверя». Ограничимся нулевой форой на «красных».

Прогноз: Фора Ливерпуля (0)

Коэффициент: 1,31

ПСЖ – Монако (12 января)

Монако же подходит к матчу с ПСЖ уже с новым тренером, которому нужно время, чтобы поставить свою игру. Парижане же имеют в распоряжении всех лидеров и находятся в отличной форме. Думаем, что счет может быть разгромным, но ограничимся победой ПСЖ в два мяча.

Прогноз: Фора ПСЖ (-1,5)

Коэффициент: 1,59

Общий коэффициент : 3,12

Ставка: 300 грн

Итог

Итак, в этом туре, как и в прошлом мы сделали лишь одну ставку и надеемся, что вновь сможем получить так необходимую прибыль. Наши соперники находятся уже на более реальной дистанции. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?