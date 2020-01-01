Зинченко - самый дорогой украинский футболист по версии Transfermarkt

Трансфер игрока оценивается в 30 миллионов евро.

Футбольный портал Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг стоимости украинских футболистов.

Список возглавил защитник Манчестер Сити Александр Зинченко. Его трансфер оценивается в 30 миллионов евро.

На втором месте расположился вингер Динамо Виктор Цыганков (20 миллионов). Тройку замкнул полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко (15 миллионов).

Далее расположились полузащитник Аталанты Руслан Малиновский (14 миллионов), форвард Гента Роман Яремчук (12 миллионов) и вингер Шахтера Евгений Коноплянка (6 миллионов).

Ознакомьтесь также с рейтингом футболистов в чемпионате Украины по версии Transfermarkt.