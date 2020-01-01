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Соболь отметился эффектным голом в матче против ПСВ

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Украинец помог своей команде одержать победу в матче.
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь
Getty Images

Защитник Брюгге Эдуард Соболь забил шикарный гол в товарищеском матче с ПСВ (2:1).

Украинец вышел на замену во втором тайме и уже через 12 минут после своего появления на поле удвоил счет в пользу своей команды.

После подачи углового мяч отскочил к Эдуарду и он из-за пределов штрафной с лета поразил угол ворот.

В этом сезоне Соболь провел за Брюгге 25 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.

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Теги: футбол, Эдуард Соболь, Брюгге, ПСВ
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