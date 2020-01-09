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Гармаш провел первую тренировку в составе Ризеспора

Комментариев: 1
Украинец присоединился ко своей новой команде.
Денис Гармаш на тренировке Ризеспора
Денис Гармаш на тренировке Ризеспора
twitter.com/CRizesporAS

Полузащитник Ризеспора Денис Гармаш провел первую тренировку в составе турецкой команды. Соответственные фотографии опубликовала пресс-служба клуба в соцсети Twitter.

Напомним, украинец будет выступать за Ризеспор на правах аренды до конца текущего сезона.

Ранее стало известно, кто стал инициатором перехода Гармаша в Ризеспор.

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Теги: футбол, Денис Гармаш, Ризеспор
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  09.01.2020, 18:50
Оценка:  0
гость
Скоро это чучело и там себя покажет - пару красных катрочек и на выход
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