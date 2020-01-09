Гармаш провел первую тренировку в составе Ризеспора

Украинец присоединился ко своей новой команде.

Полузащитник Ризеспора Денис Гармаш провел первую тренировку в составе турецкой команды. Соответственные фотографии опубликовала пресс-служба клуба в соцсети Twitter.

Antalya Belek'te 5. Gün Sabah Antrenmanı pic.twitter.com/EolmgdVqNk — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 9, 2020

Напомним, украинец будет выступать за Ризеспор на правах аренды до конца текущего сезона.

Ранее стало известно, кто стал инициатором перехода Гармаша в Ризеспор.