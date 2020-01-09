Гармаш провел первую тренировку в составе Ризеспора
Украинец присоединился ко своей новой команде.
Полузащитник Ризеспора Денис Гармаш провел первую тренировку в составе турецкой команды. Соответственные фотографии опубликовала пресс-служба клуба в соцсети Twitter.
Antalya Belek'te 5. Gün Sabah Antrenmanı pic.twitter.com/EolmgdVqNk— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 9, 2020
Напомним, украинец будет выступать за Ризеспор на правах аренды до конца текущего сезона.
Ранее стало известно, кто стал инициатором перехода Гармаша в Ризеспор.
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