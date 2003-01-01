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Скандальный рефери получил работу в России

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Виктор Кашшаи принял решение завершить карьеру судьи.
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Getty Images

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи, который отменил гол бывшего нападающего сборной Украины Марко Девича в ворота сборной Англии на Евро-2012, перебрался в Россию.

После завершения карьеры судьи он решил возглавить департамент судейства Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации.

“Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы - очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень“, - заявил Кашшаи.

Отметим, что Виктор Кашшаи работал рефери ФИФА с 2003 года. Он регулярно обслуживал матчи Лиги чемпионов и Олимпиаду. Также, арбитр работал на чемпионате мира-2010 и Евро-2012 и 2016.

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Теги: футбол, Виктор Кашшаи
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