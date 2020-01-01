Сидклей прокомментировал возвращение в Коринтианс

Бразилец будет выступать на правах аренды.

Защитник киевского Динамо Сидклей, который перешел на правах аренды в Коринтианс, прокомментировал свое возвращение в бразильский клуб.

“Я очень рад, что смог вернуться в Коринтианс. У меня уже был здесь короткий, но очень замечательный этап карьеры.

С нетерпением жду того момента, когда смогу одеть футболку клуба и играть на этом стадионе при поддержке болельщиков на протяжении всех девяностых минут“, - цитирует Сидклея официальный сайт Коринтианса.

Напомним, что ранее бразилец выступал за Коринтианс в 2018 году на правах аренды, когда был игроком Атлетико Паранаэнсе.

Ранее сообщалось, что Сидклей согласился на значительное понижение зарплаты, чтобы перейти в Коринтианс.