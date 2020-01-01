Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сидклей прокомментировал возвращение в Коринтианс

Комментариев: 0
Бразилец будет выступать на правах аренды.
Сидклей (по центру)
Сидклей (по центру)
corinthians.com.br​

Защитник киевского Динамо Сидклей, который перешел на правах аренды в Коринтианс, прокомментировал свое возвращение в бразильский клуб.

“Я очень рад, что смог вернуться в Коринтианс. У меня уже был здесь короткий, но очень замечательный этап карьеры.

С нетерпением жду того момента, когда смогу одеть футболку клуба и играть на этом стадионе при поддержке болельщиков на протяжении всех девяностых минут“, - цитирует Сидклея официальный сайт Коринтианса.

Напомним, что ранее бразилец выступал за Коринтианс в 2018 году на правах аренды, когда был игроком Атлетико Паранаэнсе.

Ранее сообщалось, что Сидклей согласился на значительное понижение зарплаты, чтобы перейти в Коринтианс.

Поделись:
Теги: Сидклей Динамо Киев, Коринтианс, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь