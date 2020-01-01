Бывший футболист Динамо может перебраться в турецкий чемпионат
Игроком интересуется Бешикташ.
Футболист Удинезе Лукаш Теодорчик может перейти в Бешикташ, об этом сообщает журналист Николо Скира.
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По информации источника, турецкий клуб заинтересован в переходе польского нападающего. Отмечается, что трансфер игрока может состояться в ближайшее время.
В текущем сезоне Лукаш Теодорчик провел всего пять матчей за Удинезе, в которых удалось отличиться одним голом.
Ранее сообщалось, что бывший игрок Шахтера может перейти в Галатасарай.
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