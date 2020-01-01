Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бывший футболист Динамо может перебраться в турецкий чемпионат

Комментариев: 0
Игроком интересуется Бешикташ.
Лукаш Теодорчик
Лукаш Теодорчик
Getty Images

Футболист Удинезе Лукаш Теодорчик может перейти в Бешикташ, об этом сообщает журналист Николо Скира.

Читай также: Галатасарай намерен перехватить Бенито у киевского Динамо

По информации источника, турецкий клуб заинтересован в переходе польского нападающего. Отмечается, что трансфер игрока может состояться в ближайшее время.

В текущем сезоне Лукаш Теодорчик провел всего пять матчей за Удинезе, в которых удалось отличиться одним голом.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Шахтера может перейти в Галатасарай.

Поделись:
Теги: Лукаш Теодорчик, Удинезе, Бешикташ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь