Бывший футболист Динамо может перебраться в турецкий чемпионат

Игроком интересуется Бешикташ.

Футболист Удинезе Лукаш Теодорчик может перейти в Бешикташ, об этом сообщает журналист Николо Скира.

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По информации источника, турецкий клуб заинтересован в переходе польского нападающего. Отмечается, что трансфер игрока может состояться в ближайшее время.

В текущем сезоне Лукаш Теодорчик провел всего пять матчей за Удинезе, в которых удалось отличиться одним голом.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Шахтера может перейти в Галатасарай.