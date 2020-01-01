Бывший игрок Динамо устроил драку на Рождественском турнире
Футболист ответил на действия соперника.
Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Тарас Михалик начал драку на Рождественском турнире по футзалу в Луцке.
Михалик играл за родной клуб из Любешов. По ходу матча соперник совершил несколько грубых фолов, что привело к мгновенной реакции от украинского футболиста.
Тарас заступился за своих партнеров. Сначала он оттолкнул одного игрока руками, а после взял другого соперника за голову. Михалик был удален после данного эпизода.
Отметим, что в этом турнире принимали участие и другие звездные игроки украинского футбола: Артем Федецкий, Вячеслав Шарпар и Олег Герасимюк.
Напомним, что сейчас Михалик выступает за Волынь в Первой лиге Украины.
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