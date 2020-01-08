Неймар составил сборную своей мечты

Бразилец назвал 5 лучших игроков.

Футболист ПСЖ Неймар составил символическую сборную игроков, с которыми хотел бы сыграть в одной команде.

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В команду вошло 5 футболистов, однако бразилец не стал включать вратаря и защитников.

В сборную мечты вошли: Лионель Месси, Луис Суареса, Килиана Мбаппе, Поля Погба и Эден Азар.

Отметим, что ранее Куртуа рассказал, кем мечтал стать в детстве.