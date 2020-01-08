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Неймар составил сборную своей мечты

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Бразилец назвал 5 лучших игроков.
Неймар
Неймар
Getty Images

Футболист ПСЖ Неймар составил символическую сборную игроков, с которыми хотел бы сыграть в одной команде.

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В команду вошло 5 футболистов, однако бразилец не стал включать вратаря и защитников.

В сборную мечты вошли: Лионель Месси, Луис Суареса, Килиана Мбаппе, Поля Погба и Эден Азар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neymar picks his dream five-a-side team 😍

Публикация от ESPN UK (@espnuk)

Отметим, что ранее Куртуа рассказал, кем мечтал стать в детстве.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Лионель Месси, Луис Суарес, Эден Азар, Киллиан Мбаппе, Поль Погба, сборная мечты, символическая сборная
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