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Аякс намерен вернуть Де Лигта

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Амстердамский клуб намерен взять игрока в аренду.
Маттейс Де Лигт
Маттейс Де Лигт
Getty Images

Аякс заинтересован в возвращение игрока Ювентуса Маттейса Де Лигта, об этом сообщает VTBL.

По информации источника, нидерландский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно, ведь Де Лигт потерял место в основном составе туринского клуба.

Отметим, что такой ход событий вполне реален, так как нидерландец хочет иметь регулярную игровую практику в преддверии Евро-2020.

Напомним, что защитник перешел в Ювентус из Аякса за 75 миллионов евро. Ранее агент рассказал, почему Де Лигт принял решение перейти в туринский клуб.

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Теги: Маттейс Де Лигт, Аякс, Ювентус, футбол
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