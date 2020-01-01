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Эмери: Неймар перешел в ПСЖ, чтобы стать таким, как Месси в Барселоне

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Бразильцу хотел играть главную роль в клубе.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Бывший главный тренер ПСЖ Унаи Эмери поделился мнением по поводу будущего Неймара во французском клубе.

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“Сейчас мы можем наблюдать огромное количество слухов, что Неймар собирается вернуться в Барселону. 

Я помогал руководству ПСЖ убедить его перебраться в Париж. Но сейчас я нахожусь в Испании и думаю, что ему тоже лучше вернуться сюда. Он перешел в ПСЖ, чтобы стать таким, как Месси в Барселоне.

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Неймару нуждается в стабильности. Сейчас ему уже 27 лет, и это самый подходящий возраст, чтобы стать лучшим игроком мира.

Лучший игрок, которого мне приходилось тренировать? Уверен, что это Неймар“, - цитирует Эмери Mundo Deportivo.

Ранее Неймар заявлял о том, что его все устраивает в ПСЖ.

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Теги: Унаи Эмери, Неймар, ПСЖ, Лига 1, Ла Лига, футбол
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