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ТОП-10 игроков, которые завершили карьеру в прошлом году: новый влог на канале Бей-Беги

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Многие известные футболисты повесили бутсы на гвоздь в 2019 году.

ТОП-10 игроков, кто закончил карьеру в 2019 году: влог на канале Бей-Беги
ТОП-10 игроков, кто закончил карьеру в 2019 году: влог на канале Бей-Беги

В прошлом году ряд топ-игроков, в числе которых Хави Эрнандес, Арьен Роббен, Робин ван Перси и Фернандо Торрес, приняли решение завершить карьеру.

На YouTube-канале Бей-Беги появился новый влог, в котором представлены 10 известных футболистов, которые закончили выступления на профессиональном уровне.

Смотрите также влог об игроках, которые скоро станут свободными агентами.

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Теги: футбол, бей-беги
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