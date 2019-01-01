ТОП-10 игроков, которые завершили карьеру в прошлом году: новый влог на канале Бей-Беги
Многие известные футболисты повесили бутсы на гвоздь в 2019 году.
В прошлом году ряд топ-игроков, в числе которых Хави Эрнандес, Арьен Роббен, Робин ван Перси и Фернандо Торрес, приняли решение завершить карьеру.
На YouTube-канале Бей-Беги появился новый влог, в котором представлены 10 известных футболистов, которые закончили выступления на профессиональном уровне.
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