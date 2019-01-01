ТОП-10 игроков, которые завершили карьеру в прошлом году: новый влог на канале Бей-Беги

Многие известные футболисты повесили бутсы на гвоздь в 2019 году.

ТОП-10 игроков, кто закончил карьеру в 2019 году: влог на канале Бей-Беги

В прошлом году ряд топ-игроков, в числе которых Хави Эрнандес, Арьен Роббен, Робин ван Перси и Фернандо Торрес, приняли решение завершить карьеру.

На YouTube-канале Бей-Беги появился новый влог, в котором представлены 10 известных футболистов, которые закончили выступления на профессиональном уровне.

Смотрите также влог об игроках, которые скоро станут свободными агентами.