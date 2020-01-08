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Аргентинская команда впервые в истории страны подписала футболиста-транссексуала

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Мара Гомес стала игроком Вилла Сан Карлос.
Мара Гомес (справа)
Мара Гомес (справа)
twitter.com/vscffem

Форвард Мара Гомес подписала контракт с клубом Вилла Сан-Карлос и станет первым транссексуалом, который будет играть в женской Суперлиге Аргентины.

“В первый день предсезонной подготовки футболистки Людмила Анжели и Мара Гомес были представлены команде и тренировались вместе с основной группой“, - сообщила пресс-служба аргентинской команды на своей странице в Twitter.

Гомес родилась на Мальвинских островах и ранее выступал на региональном уровне.

“Во всех клубах, в которых я был, все очень хорошо относились ко мне. Я никогда не чувствовала себя особенным. У нас всех одинаковая работа“, - заявил Гомес в интервью El Día.

“Отличная новость. Мара Гомес стала первым футболистом-транссексуалом, которая сыграет в женском турнире AFA“, - написала форвард Сан-Лоренцо и директор Национального института молодежи Макарена Санчес на своей странице в Twitter.

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Теги: футбол
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Источник: marca.com

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Комментариев (1)
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RAPITOSIK    08.01.2020, 12:41
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RAPITOSIK
жду когда и в мужском появится
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