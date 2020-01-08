Аргентинская команда впервые в истории страны подписала футболиста-транссексуала

Мара Гомес стала игроком Вилла Сан Карлос.

Форвард Мара Гомес подписала контракт с клубом Вилла Сан-Карлос и станет первым транссексуалом, который будет играть в женской Суперлиге Аргентины.

“В первый день предсезонной подготовки футболистки Людмила Анжели и Мара Гомес были представлены команде и тренировались вместе с основной группой“, - сообщила пресс-служба аргентинской команды на своей странице в Twitter.

Гомес родилась на Мальвинских островах и ранее выступал на региональном уровне.

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La delantera Mara Gómez, de último paso en AFI Las Malvinas de la #LigaAmateurPlatense, se convirtió en el segundo refuerzo de #VillaSanCarlos. pic.twitter.com/Hh1pGSCr0M — Villa San Carlos Femenino (@vscffem) January 6, 2020

“Во всех клубах, в которых я был, все очень хорошо относились ко мне. Я никогда не чувствовала себя особенным. У нас всех одинаковая работа“, - заявил Гомес в интервью El Día.

“Отличная новость. Мара Гомес стала первым футболистом-транссексуалом, которая сыграет в женском турнире AFA“, - написала форвард Сан-Лоренцо и директор Национального института молодежи Макарена Санчес на своей странице в Twitter.