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Бывший нападающий Ювентуса стал жертвой вооруженного нападения

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Дарко Ковачевич едва не погиб от рук неизвестных.
Дарко Ковачевич
Дарко Ковачевич
Getty Images

Экс-игрок Ювентуса, Лацио и Олимпиакоса Дарко Ковачевич подвергся нападению возле своего дома в пригороде Афин (Греция), сообщает ERT.

По информации издания, неизвестные подъехали к автомобилю серба и выстрелили в него.

Ковачевича госпитализировали с огнестрельным ранением в одну из греческих клиник. Отмечается, что бывший футболист получил повреждение колена.

По другой версии, озвученной телеканалом, пуля не попала в Дарко, а колено он повредил, когда падал, уклоняясь от нее.

Автомобиль, на котором было совершено нападение, нашли сгоревшим почти в километре от дома Ковачевича. В нем также был пистолет, из которого стреляли в серба.

На данный момент полиция ищет преступников.

Ранее сообщалось, что Британская полиция опубликовала детальное видео нападения на Месута Озила и Сеада Колашинаца.

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Теги: футбол, Дарко Ковачевич, вне игры, нападение
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