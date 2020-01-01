Бывший нападающий Ювентуса стал жертвой вооруженного нападения

Дарко Ковачевич едва не погиб от рук неизвестных.

Экс-игрок Ювентуса, Лацио и Олимпиакоса Дарко Ковачевич подвергся нападению возле своего дома в пригороде Афин (Греция), сообщает ERT.

По информации издания, неизвестные подъехали к автомобилю серба и выстрелили в него.

Ковачевича госпитализировали с огнестрельным ранением в одну из греческих клиник. Отмечается, что бывший футболист получил повреждение колена.

По другой версии, озвученной телеканалом, пуля не попала в Дарко, а колено он повредил, когда падал, уклоняясь от нее.

Автомобиль, на котором было совершено нападение, нашли сгоревшим почти в километре от дома Ковачевича. В нем также был пистолет, из которого стреляли в серба.

На данный момент полиция ищет преступников.

Ранее сообщалось, что Британская полиция опубликовала детальное видео нападения на Месута Озила и Сеада Колашинаца.