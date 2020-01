Мане стал лучшим футболистом Африки в прошлом году, Марез - автор лучшего гола

Состоялась ежегодная церемония вручения наград от Африканской конфедерации футбола.

В Хургаде (Египет) прошла ежегодная церемония вручения наград от Африканской конфедерации футбола.

Лучшим африканским футболистом года стал форвард Ливерпуля и сборной Сенегала Садио Мане. В борьбе за награду он опередил одноклубника Мохамеда Салаха из Египта и вингера Манчестер Сити и сборной Алжира Рияда Мареза.

Для Мане подобная награда стала первой.

It's official! 🥇



The African Player of the Year for 2⃣0⃣1⃣9⃣ is #SadioMane



What an achievement for the Senegalese winger! 🇸🇳 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1 — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020

Гол Рияда Мареза признали лучшим в 2019 году в Африке. Африканская конфедерация футбола отметила игрока за точный удар со штрафного в полуфинальном матче Кубка африканских наций - 2019 с командой Нигерии (2:1).

Golo do ano

3⃣ coisas que tornam um golo especial



Dificuldade

Execução

Importância



O tiro livre de #RiyadMahrez na meia-final da #TotalAFCON foi de outro mundo 😍#CAFAwards2019 pic.twitter.com/S728IRBP9v — #CAFAwards2019 (@CAF_Online_PT) January 7, 2020

Сборная Алжира по футболу стала лучшей командой 2019 Футболисты года. Прошлым летом команда выиграла Кубок африканских наций, обыграв в финале команду Сенегала.

Защитник Реала Ашраф Хакими, выступающий за дортмундскую Боруссию на правах аренды, признан лучшим молодым футболистом года в Африке. В борьбе за награду он опередил нигерийского вингера Вильярреала Самуэля Чуквуезе и нигерийского форварда Лилля Виктора Осимхена.

Achraf Hakimi is the 2019 African Youth Player of the Year! 🏆



Much more to come from this young star 🌟#CAFAwards2019 pic.twitter.com/t3YqOrE2b5 — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020

Символической сборной года, составленная из африканских футболистов, выглядит следующим образом:

Голкипер: Андре Онана (Аякс, Нигерия);

Защитники: Серж Орье (Тоттенхэм, Кот-д’Ивуар), Жоэль Матип (Ливерпуль, Камерун), Калиду Кулибали (Наполи, Сенегал), Ашраф Хакими (Боруссия, Марокко);

Полузащитники: Идрисса Гейе (ПСЖ, Сенегал), Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир), Хаким Зиеш (Аякс, Марокко);

Нападающие: Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал, Габон), Садио Мане (Ливерпуль, Сенегал).