Григорчук: Сейчас я не могу работать в России

Украинский специалист признался, что у него были предложения от разных клубов.

Главный тренер Астаны Роман Григорчук объяснил, почему не возглавляет клубы из России.

“Раньше, например, когда я работал в Латвии (в 1999-2009 годах - прим.ред.), я очень хотел в чемпионат России. Очень хотел, признаюсь. Считал его сильным чемпионатом.

Спустя некоторое время и после соответствующих событий у нас, у меня этих вариантов появилось немало. Но это было уже такое время, когда это стало невозможно. Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно.

Из топ-клубов предложений не было. Но их было много, минимум 5, в том числе из Амкара. Остальные я бы не хотел называть“, - заявил Григорчук в интервью Youtube-каналу ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук может покинуть Астану в ближайшее время.