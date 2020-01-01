Сидклей согласился на понижение зарплаты ради перехода в Коринтианс
Бразилец в ближайшее время покинет Динамо.
Защитник киевского Динамо Сидклей находится на стадии завершения своего трансфера в Коринтианс, сообщает Globo Esporte.
Отмечается, что футболист посетил консульство США в Бразилии, чтобы получить американскую визу и отправиться с командой на турнир во Флориду 12 января.
Для окончательного оформления контракта футболисту осталось пройти медицинское обследование.
По информации издания, Сидклей согласился на значительное понижение зарплаты ради перехода в бразильский клуб.
Ранее тренер Коринтианса подтвердил переход Сидклея.
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