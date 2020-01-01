Сидклей согласился на понижение зарплаты ради перехода в Коринтианс

Бразилец в ближайшее время покинет Динамо.

Защитник киевского Динамо Сидклей находится на стадии завершения своего трансфера в Коринтианс, сообщает Globo Esporte.

Отмечается, что футболист посетил консульство США в Бразилии, чтобы получить американскую визу и отправиться с командой на турнир во Флориду 12 января.

Для окончательного оформления контракта футболисту осталось пройти медицинское обследование.

По информации издания, Сидклей согласился на значительное понижение зарплаты ради перехода в бразильский клуб.

Ранее тренер Коринтианса подтвердил переход Сидклея.