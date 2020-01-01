Мбаппе - самый дорогой футболист мира по версии CIES, Роналду - 49-й

В первой десятке оказалось пять представителей чемпионата Англии.

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил рейтинг самых дорогих футболистов мира, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.

Возглавил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Его оценили в 265,2 миллионов евро.

Второе место занял полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг со стоимостью в 223,7 миллионов евро.

Тройку замкнул форвард Ливерпуля Мохамед Салах. Его ценник - 175,1 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 265,2

2. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 223,7

3. Мохамед Салах (Ливерпуль) - 175,1

4. Джейдон Санчо (Боруссия Д) - 168,9

5. Садио Мане (Ливерпуль) - 155,6

6. Харри Кейн (Тоттенхэм) - 150,5

7. Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) - 134,3

8. Лионель Месси (Барселона) - 125,5

9. Антуан Гризманн (Барселона) - 123

10. Лаутаро Мартинес (Интер) - 115,7

Отметим, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду занял лишь 49-ю строчку в рейтинге (80,3 миллионов евро).