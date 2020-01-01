Мбаппе - самый дорогой футболист мира по версии CIES, Роналду - 49-й
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил рейтинг самых дорогих футболистов мира, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.
Возглавил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Его оценили в 265,2 миллионов евро.
Второе место занял полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг со стоимостью в 223,7 миллионов евро.
Тройку замкнул форвард Ливерпуля Мохамед Салах. Его ценник - 175,1 миллионов евро.
Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES:
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 265,2
2. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 223,7
3. Мохамед Салах (Ливерпуль) - 175,1
4. Джейдон Санчо (Боруссия Д) - 168,9
5. Садио Мане (Ливерпуль) - 155,6
6. Харри Кейн (Тоттенхэм) - 150,5
7. Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) - 134,3
8. Лионель Месси (Барселона) - 125,5
9. Антуан Гризманн (Барселона) - 123
10. Лаутаро Мартинес (Интер) - 115,7
Отметим, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду занял лишь 49-ю строчку в рейтинге (80,3 миллионов евро).
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