Рыбка: Уровень чемпионата Азербайджана не является сильно низким

Украинец отметил, что в чемпионате играет много иностранцев.

Голкипер Сабаила Александр Рыбка рассказал о восстановлении после травмы, а также поделился своим мнением о чемпионате Азербайджана.

“Несмотря на то, что у меня была травма, и осенью пришлось пропустить много матчей, в целом 2019 год занес бы все-таки в актив. Травмы - это составляющая карьеры футболиста, бывают такие негативные моменты, после которых нужно возвращаться с высокоподнятой головой.

Могу также занести себе в актив вторую часть прошлого чемпионата, когда я пришел в команду, играл и мы финишировали третьими, пробившись в еврокубки.

Раньше таких травм у меня не было. Порвал кресты и выбыл на шесть месяцев. К счастью, восстановление прошло успешно, как врачи прогнозировали, так и восстановился. В итоге в конце прошлого года успел отыграть пять матчей - три в чемпионате и два в Кубке страны.

Впереди два круга, но деления на группы, как в Украине, весной не будет. В следующем чемпионате хотят расширить высшую лигу до десяти клубов.

Не думаю, что уровень их чемпионата стоит считать сильно низким. С Карабахом, конечно, сложно соперничать, эта команда выделяется, но все остальные приблизительно равны. Тут нормальный чемпионат. Команды укомплектованы иностранцами“, - отметил футболист.

Напомним, Александр Рыбка выступает за Сабаил с января 2019 года.