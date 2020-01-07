Битва редакций: выходим из кризиса

В очередном туре организованного Parimatch проекта мы наконец-то заработали деньги.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В девятнадцатом туре мы сделали одну ставку, которая была экспрессом. Наш прогноз наконец-то увенчался успехом.

Ставка №1

Матчи: Мидлсбро – Тоттенхэм /Арсенал - Лидс / Хетафе - Реал

Прогноз: Ф1 (+1) / Ф2 (+1,5) / Ф2 (0)

Коэффициент: 3,987

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Наверное, тот случай, когда все, на первый взгляд, складывалось не в нашу пользу. Арсенал и Тоттенхэм выставили практически оптимальные составы, но это все равно не позволило им нарушить наши планы. Мидлсбро и Лидс оказались очень крепкими соперниками. Лидс мог нам все испортить, но Арсенал ограничился одним голом. Хотя, стоит учитывать, что первый тайм был явно за «павлинами». Реал же провел очень плохой матч. Игровая инициатива была на стороне Хетафе, но забивал только Реал. Где-то нам все-таки повезло.

Итог

В девятнадцатом туре проекта, который организован Parimatch, мы прервали череду неудач. Теперь нужно сохранить положительный настрой и продолжить увеличивать наш банк. Еще осталось несколько туров, чтобы хорошо подготовиться к финальному бою.