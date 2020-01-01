Галатасарай намерен перехватить Бенито у киевского Динамо

Турецкий клуб хотел бы подписать нигерийца.

Турецкий Галатасрай заинтересован в подписание нигерийского полузащитника Бенито, об этом сообщает Ajansspor.

Читай также: Бывший игрок Шахтера может перебраться в турецкий чемпионат

По информации источника, турецкий клуб нуждается в укрепление полузащиты в зимнее трансферное окно. Галатасарай намерен предложить контракт нигерийцу.

Бенито выступал за молдавский Саксан, Локомотив Ташкент из Узбекистана, белорусский Луч Минск и Тамбов из России.

Отметим, что ранее Динамо объявило о подписании Бенито.