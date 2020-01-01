Галатасарай намерен перехватить Бенито у киевского Динамо
Турецкий клуб хотел бы подписать нигерийца.
Турецкий Галатасрай заинтересован в подписание нигерийского полузащитника Бенито, об этом сообщает Ajansspor.
Читай также: Бывший игрок Шахтера может перебраться в турецкий чемпионат
По информации источника, турецкий клуб нуждается в укрепление полузащиты в зимнее трансферное окно. Галатасарай намерен предложить контракт нигерийцу.
Бенито выступал за молдавский Саксан, Локомотив Ташкент из Узбекистана, белорусский Луч Минск и Тамбов из России.
Отметим, что ранее Динамо объявило о подписании Бенито.
Полная версия правил