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Яремчук: Я не хочу уходить из Гента

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Украинец намерен отдать должное бельгийскому клубу.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
kaagent.be

Нападающий Гента Роман Яремчук заявил, что не хочет покидать бельгийскую команду.

“У меня подписанный контракт до 2023-го года. Гент вселил в меня уверенность, теперь же я должен ему вернуть что-то взамен. Я намерен трудиться в клубе в ближайшее месяца.

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Я считаю, что руководство клуба не должно говорить мне, что я не смогу уйти сейчас, ведь я сам не хочу покидать клуб“, - цитирует Яремчука Het Laatste Nieuws.

В этом сезоне 24-летний футболист забил 17 голов и сделал 4 ассиста в 30 матчах, статистика здесь.

Отметим, что в услугах украинского форварда была заинтересована Рома.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость Яремчука выросла практически в два раза.

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Теги: Роман Яремчук, Гент, чемпионат Бельгии по футболу, футбол
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